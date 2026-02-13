＜在宅ワークはNG？＞突然の連絡「学童ではなく家でみて！」一方的な受け入れ拒否…【第1話まんが】
私はフミカ（30代）。在宅ワークをしています。子どもを学校へ見送ったあと、9時に始業します。オンラインで自分の姿を映しながら仕事をしています。上の子（ケイ）が小学1年生になり、学童に入りました。学校内の一室にあるので、授業が終わったらそこまでお友だちと行きます。私は17時に仕事が終わるので、17時10分にはお迎えに行っています。そんな生活を2年生になってからも続けると思っていたのですが、いきなり学童の職員さんにこんなことを言われたのです。
「ご自宅でお仕事されているのでしたら、学童ではなく家で見ていただけますか？」
在宅ワークの場合は、学童の利用はできないと言われたのです。こんなことになるとは予想外でした。息子のケイは去年小学1年生になり、学校内の一室で行っている学童に入っていました。
学童では宿題をさせて、遊ばせてもくれていましたが、もし学童を利用せず、下校して家に帰ってくるとなると……私が息子の相手をすることになる。私は仕事中とはいえ、一緒にいたら「お母さん見て〜」がはじまると思うのです。
今年度は在宅ワークでも問題なく学童に入れました。
けれど来年度の学童の申請をしたところ、学童の職員さんから「在宅ワークは無理」と言われたのです。
「だったら今年度はどうして入れたんですか？」と聞きましたが職員さんは取り付く島もなく「家にいるんですよね？ なら無理です」と冷淡に言うだけ。
その場で「ほかの職員さんに話を聞いてください」と言ったものの、忙しい職員さんの耳には届かず。
その日は職員さんの言葉を受け止めましたが、私の頭の中は今後のことでいっぱいです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙
