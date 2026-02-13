【その他の画像・動画等を元記事で観る】 乃木坂46の一ノ瀬美空が、『EX大衆』3月号（2月16日発売）の表紙＆巻頭に登場する。 ■「空を飛びたい」「雲を食べたい」など奇想天外なみーきゅんワールドを誌面で再現 5thアルバム『My respect 』を1月に発売し、2月は21・22日の『Coupling Collection 2022-2025』、23・24日の『5th ALBUM MEMORIAL LIVE「My respect」』と4日間のライブを控え、2026年もスタート