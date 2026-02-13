乃木坂46一ノ瀬美空『EX大衆』表紙＆巻頭に登場！みーきゅんの空想がグラビアで実現

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

乃木坂46の一ノ瀬美空が、『EX大衆』3月号（2月16日発売）の表紙＆巻頭に登場する。

■「空を飛びたい」「雲を食べたい」など奇想天外なみーきゅんワールドを誌面で再現

5thアルバム『My respect 』を1月に発売し、2月は21・22日の『Coupling Collection 2022-2025』、23・24日の『5th ALBUM MEMORIAL LIVE「My respect」』と4日間のライブを控え、2026年もスタートから勢いが止まらない乃木坂46。5期生・一ノ瀬美空は、グループの中枢メンバーとして大活躍中だ。

約2年半続いた本誌での人気連載『一ノ瀬美空の空想ダイアリー』が最終回を迎える今号は、スペシャル企画として、一ノ瀬が空想する世界をグラビアで実現。「猫になりたい」「ロックな衣装を着てみたい」など初めて見られる彼女の姿から、「空を飛びたい」「雲を食べたい」など奇想天外なみーきゅんワールドまでを誌面で再現しており、ここでしか見られないコンセプチュアルな巻頭グラビアは必見となっている。

ロングインタビューでは、常にポジティブで挑戦し続ける真摯な姿や、個人としての活動への向き合い方、先輩・同期の5期生・初めてできた後輩6期生との関係性などをたっぷりと語る。

その他、グラビアには6期生・大越ひなのが登場。知れば知るほど興味や趣味の幅が広く、魅力的な彼女が映し出されている。インタビューには林瑠奈×池田瑛紗、川端晃菜×鈴木佑捺が登場し、乃木坂46大特集の一冊に仕上がっている。

なお、セブンネットでは、一ノ瀬美空の限定ポストカード付き（A・B）が購入できる。

PHOTO BY 北浦敦子・双葉社

■書籍情報

2026.02.16 ON SALE

『EX大衆』3月号

■リリース情報

2026.01.14 ON SALE

ALBUM『My respect』

2026.04.08 ON SALE

SINGLE「（タイトル未定）」

