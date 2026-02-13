ジョアン・ガルシアは今季エスパニョールから加入スペイン1部バルセロナは現地時間2月12日、コパ・デル・レイ準決勝1stレグでアトレティコ・マドリードとアウェーで対戦し、0-4の大敗を喫した。GKジョアン・ガルシアのミスにより許した先制点が大きく響いた。前半6分、左サイドのDFエリック・ガルシアからのバックパスをトラップしようとしたジョアン・ガルシアだったが、痛恨のトラップミス。後ろに逸れたボールはそのままゴ