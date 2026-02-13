食楽web ●全国のスーパーマーケットやコンビニエンスストア、専門店がエントリーする「お弁当・お惣菜大賞2026」。今年は約15,000件もの商品の中から選ばれた、『サミット株式会社』の受賞商品3品を紹介します。 全国のスーパーマーケットやコンビニエンスストア、専門店がエントリーする「お弁当・お惣菜大賞2026」。今年も様々な商品の中から受賞商品が発表されました。