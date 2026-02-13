食楽web

●全国のスーパーマーケットやコンビニエンスストア、専門店がエントリーする「お弁当・お惣菜大賞2026」。今年は約15,000件もの商品の中から選ばれた、『サミット株式会社』の受賞商品3品を紹介します。

全国のスーパーマーケットやコンビニエンスストア、専門店がエントリーする「お弁当・お惣菜大賞2026」。今年も様々な商品の中から受賞商品が発表されました。

そこで今回は、東京都内を中心に関東で展開するスーパーマーケット『サミット』から、最優秀賞、優秀賞を受賞した商品を紹介します。こちらは、2026年2月18日より、これらは一部店舗を除き期間限定で販売します。一足早く試食会に参加した様子を交え、それぞれの商品の魅力を紹介します。

優秀賞：いちごとザクロと生ハムのサラダ（バルサミコ酢）

通常価格：398円（税込429,84円）

まず試食したのは、サラダ部門から優秀賞を受賞したサラダ「いちごとザクロと生ハムのサラダ（バルサミコ酢）」。いちご、ザクロ、生ハム、カッテージチーズという華やかな素材が並び、売場でもひときわ目を引く存在です。

特に素晴らしいと感じたのが、バルサミコ酢を合わせた味の設計。生ハムのほどよい塩気、いちごのやさしい甘み、カッテージチーズの軽やかなコクを、バルサミコの酸味がきれいにつなぎます。甘み、酸味、塩味のどれもが主張しすぎず、最後まで心地よいバランスです。

印象的なのが、プチっと弾けるザクロ

生のザクロは色の鮮やかさもさることながら、一口ごとに小さなアクセントが生まれ、食べ進める楽しさがあります。果物を彩りではなく、味と食感の主役として成立させている点が、このサラダの完成度を高めています。

この商品を手がけたのは、10年以上にわたり食べ歩きを続け、特にハンバーガーをこよなく愛する青果部バイヤー・金森さん。「料理は、見た目だけでなく、食べたときのバランスとワクワクがすべて」という思想を持ち、その感覚をサラダに落とし込んでいるそうです。

優秀賞：ゴロっとイカメンチ

通常価格：298円（税込321.84円）／半切×5個

惣菜部門から優秀賞を受賞したのが「ゴロっとイカメンチ」。一口食べた瞬間、イカの圧倒的な存在感に驚かされます。くさみは一切なく、そのぶん旨味と香ばしさがダイレクト。ジャンクな印象になりがちな、イカ×揚げ物の組み合わせですが、塩梅が非常によく、料理としての完成度が高い！ 今回の試食の中でも、個人的に一番のお気に入りでした。

イカの食感にも着目していて、コリコリとした耳の部分は大きめにカットし、しっかりとした食感を残しています。一方、胴体部分は細かく刻み、野菜と練り込むことで全体の旨味のベースに。青ネギ、玉ネギ、にんじん、紅ショウガなどを加え、後味も軽快。衣には、通常よりもやや細かめのパン粉を使うことで、サクサク感も心地よく、時間が経っても食感が損なわれにくい点もこだわりです。

こちらを担当したのは、長年店舗の惣菜部門を支え、売場指導や商品伝達にも携わってきた総菜部バイヤー・登石さん。「どう伝えれば、この美味しさが売場でちゃんと届くか」という視点が、商品設計の隅々にまで行き届いています。

最優秀賞：店内焼上げ穴子重（あさり・店内手作り玉子焼入）

通常価格：698円（税込753.84円）

さて、最後は丼部門で、最優秀賞を受賞した「店内焼上げ穴子重（あさり・店内手作り玉子焼入）」です。まずは、見た目の豪華さ！ 価格を抑えながらも、満足度の高い仕上がりになっています。そして、何より驚かされたのは、穴子の柔らかさです。

箸を入れるとすっと切れ、口に運ぶとふんわりとほどける食感。仕上げに鉄板で焼き上げることで、外は香ばしく、中はふっくら。食欲をそそる香りが立ち上ります。

あさりは、甘辛と薬味の2種類

穴子に加え、あさりは甘辛味と薬味味の2種類を盛り込み、食べ進める楽しさも演出。ご飯にはあさりの蒸し汁を混ぜ込み、全体の一体感を高めています。

脇役とは思えない、店内手作りの玉子焼は、出汁が一般的な量の3倍使っていて、専用の重機で焼き上げているので、時間がたってもふわふわ、ジューシー。定番の焼きとりやたこ焼きなどを抑えて、お総菜部門の売り上げナンバーワンの商品だそうです。

開発を担当した総菜部バイヤー・鈴木さんは、鮮魚部門出身。長年、魚を捌く現場に立ち、魚の個体差や火入れの重要性を体で覚えてきた人物です。その経験が、加工直前に手捌きし、仕上げに店内で焼くという工程に活かされています。

「アンガス黒牛の牛すき焼＆だし巻玉子海苔弁当」。切らずにのせた「だし巻玉子」は、あまりの迫力から思わず横から撮影

このほか、「コブサラダボウル」や「アンガス黒牛の牛すき焼＆だし巻玉子海苔弁当」など、5品が入選しています。

『サミット』の特徴である店内カットのサラダ。14種、約300gの素材を使用した「コブサラダボウル」

何気なく手に取るスーパーのお惣菜。その舞台裏にある工夫や思いを知ると、売場を見る目も変わってくる、そんな気づきを与えてくれた試食会でした。

受賞したお弁当とお惣菜は、2026年2月18日より一部店舗を覗いた全国の店舗で販売します。ぜひお試しください！

（撮影・文◎亀井亜衣子）

