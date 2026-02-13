2026年2月12日、東川町の旭岳で韓国籍の男性が一時遭難しましたが、通報から約4時間後、山岳遭難救助隊により救助されました。救助されたのは、韓国籍で旭川市に住むアルバイト従業員の男性（24）です。男性は2026年2月12日午後6時半前「スノーボード中に道に迷った」と110番通報しました。警察によりますと、男性はバックカントリースノーボードをしていて道に迷ったということです。その後、道警