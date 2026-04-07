6日午前、閉山中の富士山を1人で登山していた外国籍の男性が滑落しヘリコプターで救助されました。また、この男性のほかに日本人も遭難した模様です。警察によりますと、6日午前11時頃、富士山･新七合目付近でポーランド国籍の31歳の男性が約200メートル下に滑落し、「足を骨折したようだ」などと110番通報がありました。男性は通報から約2時間後にヘリコプターで救助されましたが、全身を打撲するけがを