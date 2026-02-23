2月23日は、日本が世界に誇る名峰を称える「富士山の日」。「2（ふ）2（じ）3（さん）」の語呂合わせに由来する。静岡県が2009年に、山梨県が2011年にそれぞれ条例で定めた。条例には、富士山について学び、その豊かな自然や文化を後世に引き継ぐという理念が込められている。 この日は、条例の趣旨に基づき、静岡県内の公立高校などが休校となる文化がある。一部の静岡県民にとっては特別な日だったが、2020年からは同日が天皇