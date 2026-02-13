ドジャースがFAとなっていた“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデス内野手（34）と1年契約450万ドル（約6億9000万円）で合意したことを12日（日本時間13日）に発表した。ヘルナンデスは昨年5月下旬に本塁へとヘッドスライディングした際に左肘を負傷。それでも92試合に出場し、打率.203、OPS.621を記録。負傷を抱えながら迎えたポストシーズンでは攻守でチームを牽引し、ワールドシリーズ第6戦では左翼から二塁への送球で試合を締