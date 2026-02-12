今日12日(木)は関東など太平洋側を中心に空気が乾燥していて、午後2時現在の最小湿度は、栃木県佐野市で15%と、全国で最も低くなっています。明日13日(金)以降も太平洋側を中心に晴れる日が多く、空気の乾燥した状態が続く見込みです。火の取り扱いや、インフルエンザ感染などに注意が必要です。今日は関東を中心に空気カラカラ状態今日12日(木)は、関東から九州を中心に日差しが届いて、再び空気が乾燥しています。午後2時現在、