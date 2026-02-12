¤³¤ÎÀè¤â´ØÅì¤Ê¤ÉÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤òÃæ¿´¤Ë¶õµ¤´¥Áç¡¡³é¿å·¹¸þ¤âÂ³¤¯¡¡²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ËÃí°Õ
º£Æü12Æü(ÌÚ)¤Ï´ØÅì¤Ê¤ÉÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤òÃæ¿´¤Ë¶õµ¤¤¬´¥Áç¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸á¸å2»þ¸½ºß¤ÎºÇ¾®¼¾ÅÙ¤Ï¡¢ÆÊÌÚ¸©º´Ìî»Ô¤Ç15%¤È¡¢Á´¹ñ¤ÇºÇ¤âÄã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÀÆü13Æü(¶â)°Ê¹ß¤âÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤òÃæ¿´¤ËÀ²¤ì¤ëÆü¤¬Â¿¤¯¡¢¶õµ¤¤Î´¥Áç¤·¤¿¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ä¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶´¶À÷¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
º£Æü¤Ï´ØÅì¤òÃæ¿´¤Ë¶õµ¤¥«¥é¥«¥é¾õÂÖ
º£Æü12Æü(ÌÚ)¤Ï¡¢´ØÅì¤«¤é¶å½£¤òÃæ¿´¤ËÆüº¹¤·¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¡¢ºÆ¤Ó¶õµ¤¤¬´¥Áç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¾ÆüËÜ¤Ç¤â¶õµ¤¤Î´¥Áç¤·¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¡¢»³¸ý»Ô¤Ç¤Ï23%¤Þ¤Ç²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢´¥ÁçÃí°ÕÊó¤¬ÅìËÌ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ä´ØÅì¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¡¢Ãæ¹ñÃÏÊý¤ä¶å½£¤Ê¤É¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤Ï¾¯±«·¹¸þ¡¡³é¿åÂ³¤¯
ºòÆü11Æü(½Ë¡¦¿å)¤Ï¡¢´ØÅì¤Ê¤ÉÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Çµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿±«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶õµ¤¤ò½á¤¹¤Û¤É¤Î±«¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤Ï±«¤Î¾¯¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯Ëö(2025Ç¯12·î29Æü)¤«¤éºòÆü11Æü¤Þ¤Ç¤Î¹ß¿åÎÌ¤Ï¡¢Ê¿Ç¯¤Î30%°Ê²¼¤Î½ê¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£·²ÇÏ¸©Á°¶¶¤Ç¤Ï1%(¹ß¿åÎÌ0.5¥ß¥ê)¤È¡¢µÏ¿Åª¤Ê¾¯¤Ê¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¶õµ¤¤Î´¥Áç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Àè½µ4Æü(¿å)¤Ë¤Ïºë¶Ì¸©ÃáÉã¤Ç»³²Ð»ö¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢·úÊª²ÐºÒ¤äÎÓÌî²ÐºÒ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥À¥à¤ÎÃù¿åÎ¨¤â²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¡¢¹âÃÎ»Ô¤Ç¤Ïº£Æü12Æü(ÌÚ)¤«¤é28Ç¯¤Ö¤ê¤Ëµë¿åÀ©¸Â¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢À¸³è¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÀè¤âÀ²¤ì¤Æ´¥Áç¤¹¤ëÆü¤¬Â¿¤¤
¤³¤ÎÀè¤âÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÏÀ²¤ì¤Æ¡¢¶õµ¤¤Î´¥Áç¤¹¤ëÆü¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
²ÐºÒÈ¯À¸¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤¿¤á¡¢²Ð¤Î¸µ¤ä²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤Ï½½Ê¬¤Ë¤ªµ¤¤òÉÕ¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÅÅ²½À½ÉÊ¤Î¥³¡¼¥É¤«¤é¤âÈ¯²Ð¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Û¥³¥ê¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥×¥é¥°¤ä¥³¥ó¥»¥ó¥È¤ÏÄê´üÅª¤ËÀ¶ÁÝ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¼¾ÅÙ¤¬Äã¤¤¤È¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î´¶À÷¥ê¥¹¥¯¤â¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£ÅìµþÅÔ¤Ç¤Ï¸½ºß¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶·ÙÊó¤¬È¯É½Ãæ¤Ç¡¢Î®¹Ô¥·¡¼¥º¥ó¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤Ç¤¹¡£Æüº¢¤«¤é¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¿©»ö¤ä¿çÌ²¤ò¿´¤¬¤±¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¶õµ¤¤¬´¥Áç¡¡²Ã¼¾¤¹¤ëºÝ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¶õµ¤¤¬´¥Áç¤¹¤ë»þ¤Ï¡¢¾å¼ê¤Ë²Ã¼¾¤ò¤·¤Æ¡¢¾è¤êÀÚ¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¼¼Æâ¤ò²Ã¼¾¤¹¤ëºÝ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¡¢³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡²Ã¼¾´ï¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¡¢ÀöÂõÊª¤äÇ¨¤é¤·¤¿¥¿¥ª¥ë¤Ê¤É¤ò¼¼Æâ¤Ë´³¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Å¬ÅÙ¤Ê¼¾ÅÙ¤òÊÝ¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼¼Æâ¤ÎºÇÅ¬¤Ê¼¾ÅÙ¤ÎÌÜ°Â¤Ï50¡Á60%¤Ç¤¹¡£¼¾ÅÙ·×¤ò»È¤¦¤È´ÊÃ±¤Ë¼¾ÅÙ¤ò·×¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£²Ã¼¾´ï¤ò»È¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÅÀ¸¡¤äÀ¶ÁÝ¤òÄê´üÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¡¼¼Æâ¤Î¼¾ÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢Áë¥¬¥é¥¹¤¬³°µ¤¤ÇÎä¤ä¤µ¤ì¡¢·ëÏª¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥«¥Ó¤¬È¯À¸¤¹¤ë¸¶°ø¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢·ëÏª¤·¤¿¤é¡¢¤Õ¤¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£¡¡ÆéÎÁÍý¤Ï¡¢ÂÎ¤ÎÃæ¤«¤é²¹¤Þ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÍÍ¡¹¤Ê±ÉÍÜ¤ò°ìÅÙ¤ËÀÝ¼è¤Ç¤¡¢¿åÊ¬¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¼è¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆéÎÁÍý¤«¤é¤ÎÅòµ¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼¼Æâ¤Î¼¾ÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¸ú²Ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Å¬ÅÙ¤Ê¼¾ÅÙ¤òÊÝ¤Ä¤Ë¤Ï¡¢²Ã¼¾¤È´¹µ¤¤òÊ»ÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¡¢¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
