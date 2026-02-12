すき家（東京都港区）の牛丼チェーン「すき家」が、「ローストビーフ丼」を2月17日午前9時から再販売します。【画像】おぉ…タマネギトッピング、いいかも！コチラが新作「サワークリームオニオン・ローストビーフ丼」です！おいしそう！！（3枚）同商品は2025年11月に初登場し、販売12日で一時、完売した人気メニュー。低温でじっくり加熱し、やわらかな食感に仕上げたローストビーフを温かい白米の上に盛り付け、刻みニ