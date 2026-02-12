物語コーポレーションが展開する「丸源ラーメン」（全国238店舗）は2月19日、期間限定商品「旨塩仕立 ゆずと三つ葉の炙り鶏そば」を発売する。価格は979円（税込）。販売は3月下旬までを予定している。毎年好評を得ている春の季節商品で、2026年も再登場する。〈鶏の旨み引き立つ淡麗スープ〉「旨塩仕立 ゆずと三つ葉の炙り鶏そば」は、鶏の旨みを前面に引き出した淡麗系の塩スープが特長。強火で炙った香ばしい鶏チャーシューと鶏