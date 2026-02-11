トヨタの最高級セダン×最上級ミニバン「トヨタから新型の超高級セダンが登場したのか!?」と見紛うばかりの衝撃的なルックス。2026年1月上旬に開催された「東京オートサロン2026」（TAS2026）で大きな注目を集めた「ヴェルファイアセダン」がついに日本の公道を走れるようになりました。【番号に注目！】これが"国のお墨付き”もらった「ヴェルファイアセダン」です同車の製作を手がけた日本自動車大学校（NATS）カスタマイズ科