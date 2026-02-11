ブラウン仕立ての上質デザインに反響集まるトヨタの「アクア」は燃費の良さと取り回しのしやすさを軸に、長く日本の生活に寄り添ってきました。派手さは控えめでも、日常の道具として信頼できる存在であることが、この車名を定着させた理由でしょう。【画像】超カッコイイ！ これが“オトナ仕様”のトヨタ「ちいさな高級車」です！（21枚）初代が登場したのは2011年で、ハイブリッドの身近さを一気に広げた功績は小さくあり