2月10日、5人組バンド・Novelbrightのボーカル竹中雄大がインフルエンザを発症し、同日に北海道・Zepp Sapporoで開催予定だった初のソロライブ『竹中雄大「DIVA」Release Tour 2026』の延期が公式サイトで発表された。公演中止そのものに対しては理解を示す声が多かったが、その後に投稿された竹中本人のXでの発言が、ファンの間で波紋を広げている。「今回のツアーは、1月24日に発売された初のソロカバーアルバム『DIVA』を携え