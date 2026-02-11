お笑い芸人のゆりやんレトリィバァがロサンゼルスでの活動について語り、ライブは「5分のネタをやるのに5ドル払ってる」ことを明かした。【映像】ロスでのお笑いライブの様子ゆりやんは2月9日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。2024年から拠点を構えるロサンゼルスでの生活について語った。現地では、英語に苦労しながらも買い物やカフェで過ごす時間を楽しんでいると話すゆりやんだが、「芸人として0から始め