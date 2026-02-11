お笑いコンビ「爆笑問題」の太田光さんが2026年2月10日、同日深夜放送のラジオ番組『火曜JUNK爆笑問題カーボーイ』（TBSラジオ）で、第51回衆議院議員総選挙に際して放送されたTBSの選挙特番「選挙の日2026太田光がトップに問う！結果でどう変わる？わたしたちの暮らし」での、自民党総裁の高市早苗首相へのインタビューが波紋を広げていることについて語った。「高市総理はどういうふうに責任を取るんでしょうか？」特番でス