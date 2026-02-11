8日にプレミアリーグ第25節でマンチェスター・シティと対戦したリヴァプールは、ドミニク・ショボスライの強烈フリーキックで先制しながらも、終盤に2ゴールを許して1-2で敗れた。今季のリヴァプールがリードを守ることに失敗したのはこれが初めてではない。何度も逃げ切りに失敗していて、それも現在6位に沈んでいる理由の1つだ。地元メディア『Rousing The Kop』が疑問視したのは、指揮官アルネ・スロットがなぜ日本代表MF遠藤航