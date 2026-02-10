3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。2月2日（月）の放送では、藤澤がお休みのため大森＆若井の2人でお届け。先月配信リリースされた新曲「lulu.」のMV（ミュージックビデオ）などについて語りました。Mrs. GREEN APPLE大森元貴――Mrs. GREEN APPLEが1月12日に配信