Mrs. GREEN APPLEÂç¿¹¸µµ®¡ÖÆ÷¤ï¤»¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤â¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡×¡Ö¹Í»¡¤·¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¿·¶Ê¡Ølulu.¡ÙMV¤ò¸ì¤ë
3¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉMrs. GREEN APPLE¡ÊÂç¿¹¸µµ®¡ÊVo/Gt¡Ë¡¢¼ã°æÞæÅÍ¡ÊGt¡Ë¡¢Æ£ß·ÎÃ²Í¡ÊKey¡Ë¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK! ¥ß¥»¥¹LOCKS!¡×¡ÊËè½µ·îÍË 23:08º¢¡Á¡Ë¡£
2·î2Æü¡Ê·î¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢Æ£ß·¤¬¤ªµÙ¤ß¤Î¤¿¤áÂç¿¹¡õ¼ã°æ¤Î2¿Í¤Ç¤ªÆÏ¤±¡£Àè·îÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¡Ölulu.¡×¤ÎMV¡Ê¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡Ë¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Mrs. GREEN APPLE¤¬1·î12Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡Ölulu.¡×¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ÖÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡×Âè2´ü¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º3¡×¤ÎËë³«¤±¤ò¾þ¤ëÂè1ÃÆ³Ú¶Ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¡ÖÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡×¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤ò¸ø¸À¤¹¤ëÂç¿¹¤¬ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¿¼¤¯´ó¤êÅº¤¤À©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ölulu.¡×¤ÎMV¤Ï¡ÖÎØ²öÅ¾À¸¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÀ©ºî¡£ÃÇ³³ÀäÊÉ¤ä¹Âç¤ÊÁð¸¶¡¢¤½¤Ó¤¨Î©¤Ä»³¡¹¡¢¿¼¤¤¿¹¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¸¸ÁÛÅª¤Ê¸Ð¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤ÎÁÔÂç¤Ê¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿Èþ¤·¤¤±ÇÁü¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼¤³¤³¤Ç¡Ölulu.¡×¤ò¥ª¥ó¥¨¥¢
Âç¿¹¡§º£¡¢¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Mrs. GREEN APPLE¤Ç¡Ölulu.¡×¤Ç¤¹¡ª ¤¤¤ä¡¼¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤âËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤â¤¦2,000Ëü²óÄ¶¤¨¡Ê¢¨¼ýÏ¿Åö»þ¡£2·î10Æü¸½ºß¤ÏÌó3,725Ëü²óºÆÀ¸¡Ë¤Ç¤¹¤«¡Ä¡Ä¡ª
¼ã°æ¡§´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡Á¡ª ¤¢¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¤Í¡ª
Âç¿¹¡§¡ÈÎÐ¡Ê¤ß¤É¤ê¡Ë¡É¤¬¤¢¤ë¤¦¤Á¤Ë»£¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª ¤À¤«¤éÁá¤á¤Ë»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª
¼ã°æ¡§¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤Í¡ª
Âç¿¹¡§´ë²è¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ç¡Ö¤¹¤´¤¤Áð¸¶¤Ç»£¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¥ê¥ê¡¼¥¹»þ´ü¤¬1·î¤À¤«¤é¡¢¤½¤ÎÁ°¸å¤Ç»£¤ë¤È¤Ê¤ë¤ÈÎÐ¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª ¤À¤«¤é¡ÖÎÐ¤¬¤¢¤ë¤¦¤Á¤Ë»£¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢ÃÈ¤«¤¤¤¦¤Á¤Ë»£¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª ¤À¤¤¤ÖÁ°¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤ä¤Ã¤È¤½¤ì¤¬½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡ª
¼ã°æ¡§´ò¤·¤¤¡ª ÆÏ¤¤¤¿¡ª
Âç¿¹¡§·¨¤Ê¤¯¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤È¤³¤í¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¡ÖBABEL¡×¡ÊDOME TOUR 2025 ¡ÈBABEL no TOH¡É¡Ë¤«¤é¤ÎÆ÷¤ï¤»¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤â¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡Ä¡Ä¡ª ¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Æ¡¢¹Í»¡¤·¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¼ã°æ¡§³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624
2·î2Æü¡Ê·î¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢Æ£ß·¤¬¤ªµÙ¤ß¤Î¤¿¤áÂç¿¹¡õ¼ã°æ¤Î2¿Í¤Ç¤ªÆÏ¤±¡£Àè·îÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¡Ölulu.¡×¤ÎMV¡Ê¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡Ë¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Mrs. GREEN APPLEÂç¿¹¸µµ®
¡½¡½Mrs. GREEN APPLE¤¬1·î12Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡Ölulu.¡×¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ÖÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡×Âè2´ü¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º3¡×¤ÎËë³«¤±¤ò¾þ¤ëÂè1ÃÆ³Ú¶Ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¡ÖÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡×¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤ò¸ø¸À¤¹¤ëÂç¿¹¤¬ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¿¼¤¯´ó¤êÅº¤¤À©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ölulu.¡×¤ÎMV¤Ï¡ÖÎØ²öÅ¾À¸¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÀ©ºî¡£ÃÇ³³ÀäÊÉ¤ä¹Âç¤ÊÁð¸¶¡¢¤½¤Ó¤¨Î©¤Ä»³¡¹¡¢¿¼¤¤¿¹¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¸¸ÁÛÅª¤Ê¸Ð¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤ÎÁÔÂç¤Ê¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿Èþ¤·¤¤±ÇÁü¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼¤³¤³¤Ç¡Ölulu.¡×¤ò¥ª¥ó¥¨¥¢
Âç¿¹¡§º£¡¢¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Mrs. GREEN APPLE¤Ç¡Ölulu.¡×¤Ç¤¹¡ª ¤¤¤ä¡¼¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤âËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤â¤¦2,000Ëü²óÄ¶¤¨¡Ê¢¨¼ýÏ¿Åö»þ¡£2·î10Æü¸½ºß¤ÏÌó3,725Ëü²óºÆÀ¸¡Ë¤Ç¤¹¤«¡Ä¡Ä¡ª
¼ã°æ¡§´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡Á¡ª ¤¢¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¤Í¡ª
Âç¿¹¡§¡ÈÎÐ¡Ê¤ß¤É¤ê¡Ë¡É¤¬¤¢¤ë¤¦¤Á¤Ë»£¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª ¤À¤«¤éÁá¤á¤Ë»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª
¼ã°æ¡§¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤Í¡ª
Âç¿¹¡§´ë²è¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ç¡Ö¤¹¤´¤¤Áð¸¶¤Ç»£¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¥ê¥ê¡¼¥¹»þ´ü¤¬1·î¤À¤«¤é¡¢¤½¤ÎÁ°¸å¤Ç»£¤ë¤È¤Ê¤ë¤ÈÎÐ¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª ¤À¤«¤é¡ÖÎÐ¤¬¤¢¤ë¤¦¤Á¤Ë»£¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢ÃÈ¤«¤¤¤¦¤Á¤Ë»£¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª ¤À¤¤¤ÖÁ°¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤ä¤Ã¤È¤½¤ì¤¬½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡ª
¼ã°æ¡§´ò¤·¤¤¡ª ÆÏ¤¤¤¿¡ª
Âç¿¹¡§·¨¤Ê¤¯¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤È¤³¤í¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¡ÖBABEL¡×¡ÊDOME TOUR 2025 ¡ÈBABEL no TOH¡É¡Ë¤«¤é¤ÎÆ÷¤ï¤»¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤â¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡Ä¡Ä¡ª ¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Æ¡¢¹Í»¡¤·¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¼ã°æ¡§³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
Mrs. GREEN APPLEÂç¿¹¸µµ®¡¢¼ã°æÞæÅÍ
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624