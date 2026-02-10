ダイエットサロンに35万円を投じ、2カ月で66kg→58kgまで8kg減量したという女性のThreads投稿が話題を呼んでいます。高額な投資に対し『元が取れた』と語る投稿者に、賛否両論が集まりました。投稿したのは、自身の減量経験をもとに現在はダイエットサポートの事業を行っている田中さん（@tanaka_no__diet）です。【写真】「5カ月で17kgの減量に成功」引き締まった姿はこちら田中さんがダイエットを始めたのは、2025年7月。「本気