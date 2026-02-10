Ãæ¹ñ¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼Âç¼ê¡¦Ç«ÆÁ»þÂå¿·Ç½¸»²Êµ»(CATL)¤¬¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¡¦Ä¹°Âµ¥¼Ö¤ÈÁÈ¤ß¡¢ÎÌ»º¼Ö¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÅëºÜ¤ÎEV¤ò2026Ç¯Æâ¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£CATL and CHANGAN Launch World¡Çs First Mass-Production Sodium-Ion Passenger Vehiclehttps://www.catl.com/en/news/6720.htmlThe World¡Çs First Sodium-Ion Battery EV Is A Winter Range Monsterhttps://insideevs.c