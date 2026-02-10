½÷Í¥¡¦ÊÆÁÒÎÃ»Ò¡Ê50¡Ë¤¬Ìó6¤«·î¤Ö¤ê¤Ë¸ø¤ÎÉñÂæ¤Ë»Ñ¤ò¸½¤ï¤¹¡£Èà½÷¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢2025Ç¯9·î°Ê¹ß¡¢Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ê£¿ô¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤·¡¢»ö¼Â¾å¤Î³èÆ°µÙ»ß¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£2·î13Æü¤è¤êÊÆÁÒ¼ç±é¤Î±Ç²è¡Ø¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Õ¥é¥¤¥ÈTHE MOVIE¡Ù¡ÊPrime Video¡Ë¤ÎÇÛ¿®¤ËÈ¼¤¤¡¢2·î10Æü¤ËÅÔÆâ¤Î·à¾ì¤ÇÆ±ºî¤Î´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾®¡¦Ãæ³Ø¹»¤ÎÂ´¶È¥¢¥ë¥Ð¥à¼Ì¿¿¤ä¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¿Í¥À¥ó¥µ¡¼¡¦X»á¤ÈÍÙ¤ë»Ñ¤Ê¤É¤â