KLMオランダ航空が2026年2月3日から2月23日まで「リアルディール・セール」を開催します。日本発着オランダおよびヨーロッパ往復の割引航空券が期間限定で販売されます。 KLMオランダ航空「リアルディール・セール」 販売期間：2026年2月3日から2月23日まで対象旅行期間：2026年2月3日から2026年6月30日まで販売場所：KLM公式ウェブサイトおよびKLMアプリ 本物の旅を通して、一生忘れられない思い出を作る機