KLMオランダ航空が2026年2月3日から2月23日まで「リアルディール・セール」を開催します。

日本発着オランダおよびヨーロッパ往復の割引航空券が期間限定で販売されます。

KLMオランダ航空「リアルディール・セール」

販売期間：2026年2月3日から2月23日まで

対象旅行期間：2026年2月3日から2026年6月30日まで

販売場所：KLM公式ウェブサイトおよびKLMアプリ

本物の旅を通して、一生忘れられない思い出を作る機会を提供するキャンペーンです。

かつてない体験を満喫できる期間限定セールとなっています。

キャンペーン運賃は、条件や空席状況によりご利用いただけない場合があります。

日本路線スケジュール（2025年10月26日〜2026年3月28日）

成田線は毎日運航のKL862便（成田13:35発/アムステルダム19:40着）とKL861便（アムステルダム14:20発/成田11:45+1着）に加え、月曜・金曜のKL864便（成田08:55発/アムステルダム15:00着）、木曜・日曜のKL863便（アムステルダム09:40発/成田07:10+1着）が運航されます。

KL864/KL863は2026年3月8日〜2026年3月27日の期間で運航されます。

関西線はKL868便（関西13:00発/アムステルダム19:15-20着）が火曜・水曜・木曜・日曜に、KL867便（アムステルダム14:35発/関西11:20+1着）が月曜・火曜・水曜・土曜に運航されます。

2026年3月8日〜3月27日の運航となります。

水曜日発KL868と火曜日発KL867は2026年3月10日〜2026年3月25日の期間での追加運航です。

KLMオランダ航空は、アムステルダム・スキポール空港を拠点に、ヨーロッパ92都市、世界70の国際都市への直行便ネットワークを展開しています。

スカイチームアライアンスの提携ネットワークを通じて173カ国1,063都市へのアクセスも可能です。

期間限定の割引航空券でヨーロッパへの旅を計画できます。

オランダをはじめとするヨーロッパ各都市への充実した直行便ネットワークで、快適な旅を実現できます。

提携ネットワークを活用すれば、さらに広範囲の目的地へのアクセスも可能です。

KLMオランダ航空「リアルディール・セール」の紹介でした。

よくある質問

Q. 販売期間はいつまでですか？

2026年2月3日から2月23日までです。

Q. 対象旅行期間はいつですか？

2026年2月3日から2026年6月30日までです。

Q. どこで購入できますか？

KLM公式ウェブサイトおよびKLMアプリで購入できます。

Q. 成田からの運航スケジュールは？

毎日運航のKL862便（13:35発）とKL861便（14:20発）に加え、月曜・金曜のKL864便（08:55発）、木曜・日曜のKL863便（09:40発）が運航されます。

