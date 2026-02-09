ヨーロッパ往復が割引価格に！KLMオランダ航空「リアルディール・セール」
KLMオランダ航空が2026年2月3日から2月23日まで「リアルディール・セール」を開催します。
日本発着オランダおよびヨーロッパ往復の割引航空券が期間限定で販売されます。
KLMオランダ航空「リアルディール・セール」
販売期間：2026年2月3日から2月23日まで
対象旅行期間：2026年2月3日から2026年6月30日まで
販売場所：KLM公式ウェブサイトおよびKLMアプリ
本物の旅を通して、一生忘れられない思い出を作る機会を提供するキャンペーンです。
かつてない体験を満喫できる期間限定セールとなっています。
キャンペーン運賃は、条件や空席状況によりご利用いただけない場合があります。
日本路線スケジュール（2025年10月26日〜2026年3月28日）
成田線は毎日運航のKL862便（成田13:35発/アムステルダム19:40着）とKL861便（アムステルダム14:20発/成田11:45+1着）に加え、月曜・金曜のKL864便（成田08:55発/アムステルダム15:00着）、木曜・日曜のKL863便（アムステルダム09:40発/成田07:10+1着）が運航されます。
KL864/KL863は2026年3月8日〜2026年3月27日の期間で運航されます。
関西線はKL868便（関西13:00発/アムステルダム19:15-20着）が火曜・水曜・木曜・日曜に、KL867便（アムステルダム14:35発/関西11:20+1着）が月曜・火曜・水曜・土曜に運航されます。
2026年3月8日〜3月27日の運航となります。
水曜日発KL868と火曜日発KL867は2026年3月10日〜2026年3月25日の期間での追加運航です。
KLMオランダ航空は、アムステルダム・スキポール空港を拠点に、ヨーロッパ92都市、世界70の国際都市への直行便ネットワークを展開しています。
スカイチームアライアンスの提携ネットワークを通じて173カ国1,063都市へのアクセスも可能です。
期間限定の割引航空券でヨーロッパへの旅を計画できます。
オランダをはじめとするヨーロッパ各都市への充実した直行便ネットワークで、快適な旅を実現できます。
提携ネットワークを活用すれば、さらに広範囲の目的地へのアクセスも可能です。
KLMオランダ航空「リアルディール・セール」の紹介でした。
よくある質問
Q. 販売期間はいつまでですか？
2026年2月3日から2月23日までです。
Q. 対象旅行期間はいつですか？
2026年2月3日から2026年6月30日までです。
Q. どこで購入できますか？
KLM公式ウェブサイトおよびKLMアプリで購入できます。
Q. 成田からの運航スケジュールは？
毎日運航のKL862便（13:35発）とKL861便（14:20発）に加え、月曜・金曜のKL864便（08:55発）、木曜・日曜のKL863便（09:40発）が運航されます。
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post ヨーロッパ往復が割引価格に！KLMオランダ航空「リアルディール・セール」 appeared first on Dtimes.