大雪警報を「溝なしタイヤ」で走行し、案の定事故る

国土交通省 福井河川国道事務所は2026年1月15日、公式SNSの投稿で、積雪となった福井県敦賀市内の国道8号において、不適切なタイヤを履いたトラックが雪道で衝突事故を起こしたと明らかにしました。



この投稿に対し、SNSなどには厳しい声が多数寄せられています。

現場は、京都市下京区から琵琶湖を東に周って、福井県、石川県、富山県、新潟県を経由し、新潟市中心部までを結ぶ国道8号です。北陸の各都市を経由することから、大動脈を担っています。

【画像】「ええぇぇ…」 これが事故った「溝なしタイヤのトラック」です！ 画像で見る

沿線の敦賀市は琵琶湖の北側に位置する市で、福井県南部の嶺南地域では最大の都市になります。福井県の交通の要衝という役割もあり、8号のほか、若狭湾沿いを西進する国道27号、琵琶湖西回りルートの国道161号なども通っています。

比較的穏やかな気候ですが、冬季はまとまった雪も降り、冬になればスタッドレスタイヤは必須の地域です。また市内から8号や27号、161号などで周辺地域に向かう場合は山岳区間を走行することもあり、スタッドレスタイヤだけでなくチェーンも携行していくべき地域です。

2026年に入ると、すぐに正月寒波に見舞われ、翌週の10日からの3連休も強い寒気が襲来。福井県では警報級の大雪になると予想され、実際にかなりの降雪となりました。

国土交通省やNEXCOなどは、一部道路で車両滞留を防ぐために予防的通行止めを行い、外出を控えるよう呼びかけるとともに、やむを得ずクルマ移動する場合は、冬用タイヤの装着やタイヤチェーンの携行を促しています。

福井県内の道路も、8号を中心に、161号、27号などでも積雪が増え、福井河川国道事務所はSNSを頻回に更新し、最新の降雪や除雪車の稼働状況を伝え、冬用タイヤの装着と慎重な運転を呼びかけていました。

しかし、そうした呼びかけや注意喚起があったにも関わらず、12日早朝、敦賀市内の8号で、トラックが防護柵に衝突する事故が発生。当該車両のタイヤは、「摩耗が著しい状況」だったといいます。

同事務所の公式SNSには、事故発生の報告とともに、当該車両が履いていたタイヤの写真を添付。写真には「SNOW」の表記があるトラック用のミックスタイヤ（いわゆるオールシーズンタイヤ）ではあるものの、残り溝がほとんどなく、雪道には効果がないことが予想できるものでした。

ちなみにミックスタイヤは雪上走行には対応しているものの、スタッドレスタイヤのような構造ではないため、凍結路には効き目がなく、もしタイヤの溝が残っていたとしても、不適切なタイヤであったことは間違いありません。

冬になれば必ず雪が降る敦賀市内で、しかも警報級の大雪になると何度も呼びかけられていたなかで起こった不適切タイヤによる事故について、同事務所は「冬用タイヤで、積雪・凍結道路を走行する際は、走行前の確認を徹底して下さい」と厳しく指摘しています。

今回の事故について、SNSなどには非常に厳しいコメントが投稿されています。特に、準備不足と不注意で他人の時間を奪い、道路と経済を止めることへの批判は枚挙にいとまがありません。

「自分は大丈夫という根拠のない自信が、どれだけの人に迷惑をかけているか自覚してほしい」「ノーマルタイヤで雪道に出るのはもはやテロ」「立ち往生のせいで、トラックが止まり、スーパーから品物が消える。救急車だって通れなくなる。個人のわがままで社会インフラを破壊しないでほしい」「プロドライバー失格です」

また、「ノーマルタイヤでスタックした時点で即免停、もしくは高額な罰金とレッカー費用の全額負担を義務付けるべき」「これだけ大雪になると言われてたのに冬タイヤじゃないとか、免許返納したほうがいい」「雪が積もっている路面をノーマルで走っていたら一発アウトでいいと思う」「警察はもっと厳しく取り締まってほしい」「スタックした車を助ける側の苦労を考えて。命がけの作業なんだから、救助費用に特別加算を設けるべき」と、厳罰化や処理費用の負担をするべきだという声もあります。

このほか、「SNSでの発信は効果的だと思う。言葉だけじゃ伝わらないから、ノーマルタイヤ車がどれだけ迷惑なのか、突きつけるべきだ」と、国道事務所がSNSで吊し上げを行っていることへの称賛もみられました。