ソネックが大幅反発し、上場来高値を更新している。同社は前週末６日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を上方修正した。今期の売上高予想は従来の見通しから９億５００万円増額して２１０億４００万円（前期比３８．２％増）、最終利益予想は３億３００万円増額して１１億１８００万円（同２．２倍）に引き上げており、好感されたようだ。繰越工事や受注工事