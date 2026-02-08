サッカースペイン代表ＭＦミケル・メリノ（アーセナル、英）が右足第５中足骨の骨折に伴う手術を９日に行うことが分かった。スペインのスポーツ紙アスが伝えているもので、シーズン中の復帰とＷ杯出場が微妙な情勢となっている。１月半ばのプレミアリーグ、マンチェスターＵ戦で負傷したもの。ミケル・アルテタ監督によると「よくあるものではないケガで、４カ月の欠場になる」としている。さらに選手の父ミゲルさんによると「