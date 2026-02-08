五輪取材中の松岡氏のジンクスが話題元テニスプレーヤーでスポーツキャスター松岡修造氏の“都市伝説”を思い出す人が続出している。8日、東京都心を含む全国的に積雪が記録された。松岡氏といえば、アスリートに寄り添った取材と、何より熱血ぶりで知られる。ネット上では「太陽神」との異名を持ち、晴れ男とされる。日本を離れると気温が下がるとのジンクスがある。その松岡氏は今、もちろんミラノ・コルティナ五輪を熱血