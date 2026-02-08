名古屋グランパスは２月８日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド第１節で清水エスパルスとホームで対戦している。スコアレスで試合が推移するなか、42分にアクシデント。和泉竜司がピッチに座り込む。右足を気にしている様子。相手との明確な接触はなかったが、プレー中に痛めたようだ。 背番号７は担架で運ばれてピッチを後に。甲田英將が投入される。試合は０−０で前半を終えた。構成●サッカーダイジェストWeb