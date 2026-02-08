8日に行われる予定だった明治安田J2・J3百年構想リーグ・地域リーグラウンド第1節の複数試合が、降雪・積雪の影響により中止となった。中止が発表されたのは、14時よりキックオフ予定だった『カンセキスタジアム』での栃木SC対ヴァンラーレ八戸戦と、『クラサスドーム大分』での大分トリニータ対レイラック滋賀FC戦。それぞれの代替日は、決定次第発表される。また、中止試合のチケットの扱いについても、決定次第発表される