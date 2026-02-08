マンチェスター・ユナイテッドのポルトガル代表MFブルーノ・フェルナンデスが、マイケル・キャリック暫定監督の手腕を「正しい考えを持って指揮し、選手たちにピッチ上での責任と自由を与えてくれた」と称賛した。7日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が同選手のコメントを伝えている。マンチェスター・ユナイテッドは7日、本拠地『オールド・トラッフォード』にてトッテナム・ホットスパーと対戦した。試合は、29分にトッ