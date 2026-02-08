帝国ホテル大阪の1階 ブフェ＆ラウンジ ｢ザ パーク｣では、現在｢苺スイーツバイキング｣が開催中です。毎年人気のフレッシュブランド苺3種食べ比べや、自分で作ることができるミニパフェコーナーもあります。いちごスイーツの他に、お料理もあるので大満足な内容です。さっそく取材してきたので、紹介していきます。開催期間は5月までと長いので、ぜひお出掛けの参考にして貰えると嬉しいです。 フレ