フレッシュブランド苺3種食べ比べ♡帝国ホテル大阪｢苺スイーツバイキング｣

帝国ホテル大阪の1階 ブフェ＆ラウンジ ｢ザ パーク｣では、現在｢苺スイーツバイキング｣が開催中です。毎年人気のフレッシュブランド苺3種食べ比べや、自分で作ることができるミニパフェコーナーもあります。いちごスイーツの他に、お料理もあるので大満足な内容です。さっそく取材してきたので、紹介していきます。開催期間は5月までと長いので、ぜひお出掛けの参考にして貰えると嬉しいです。

フレッシュブランド苺3種の食べ比べ

｢苺スイーツバイキング｣では、開始15分間はブッフェ台の撮影時間があります。せっかく訪れたからには撮影も楽しみたいので、嬉しいポイントですね。

毎年人気の｢フレッシュブランド苺3種食べ比べ｣では、時期に応じて厳選した3種の旬の苺が楽しめます。

苺の食べ比べも楽しんでくださいね。

ミニパフェを作ってみよう

｢ミニパフェコーナー｣では、ミニパフェのトッピングを自分好みにアレンジできます。

複数種類あるアイスクリームのフレーバーから、今回は｢シルクアイス 苺｣を選んでみました。機械に｢シルクアイス 苺｣をセットして、パフェ作りを楽しみます。

パフェ用のトッピングには、ソースやホテルのロゴ入りチョコレートなどがあります。パフェのトッピングとして、フレッシュブランド苺やスイーツを飾り付けてみるのもおすすめです。

カラフルな｢マカロン｣、高級感のある｢オランジェット｣をパフェに盛り付けてみるのもおすすめです。

かわいい苺のスイーツ

スイーツは、いちごでとてもかわいい雰囲気です。

｢苺のショートケーキ｣は、しっとりと焼き上げたスポンジ生地に濃厚な生クリームと甘酸っぱい苺で上品な味わいです。｢苺のムース｣は、甘酸っぱさがおいしい!

｢オペラ｣は、濃厚なチョコレートで高級感があります。｢苺のタルトレット｣は、見た目もとってもかわいいです。

｢苺とチョコレートのグラハムタルトレット｣は、甘さ加減がちょうどいい!｢苺のブーシェ｣のカスタードクリームは、オレンジリキュール｢グランマルニエ｣がきいているそうです。

｢苺のロールケーキ｣、｢苺のコロネ｣は、甘酸っぱい苺のコンフィチュールと口当たりなめらかな苺風味のクリームがおいしい!

｢プロフィットロール 苺ソース｣は、ホテルのロゴ入りチョコレートがおしゃれです。

軽食も楽しめる

軽食もあるので、スイーツの合間のお口直しにもおすすめです。

パンにフィッシュフライまたはチキンカツをはさんで、サンドイッチ作りも楽しめます。仕上げに帝国ホテルのシンボルマークのピックを飾れば完成です。

｢彩り野菜のサラダ｣ではフレッシュ苺のドレッシングがあり、甘酸っぱさがおいしかったです。

(写真左上から時計回り)｢白身魚のエスカベッシュ シェリービネガーの香り｣、｢サーモンタルタルと野菜のオープンサンド｣、｢ミラノ風ペンネ｣、｢帝国ホテル伝統のポテトサラダ｣

いかがでしたか。開催期間は5月までと長いので、春のお出かけにもおすすめです。苺を思う存分、味わってみてくださいね。

苺スイーツバイキング

期間: 2026年1月10日(土)～5月6日(水･休)の全日、5月9日(土)～5月31日(日)の土日

時間: 1部 11:30～13:45、2部 14:15～16:30

通常料金: 平日 大人6,800円(税込) / お子様(4歳～12歳)3,400円(税込)、土日祝 大人7,400円(税込) / お子様(4歳～12歳)3,700円(税込)

取材協力/帝国ホテル大阪