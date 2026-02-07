冬季五輪の出来事を振り返るミラノ・コルティナ五輪は現地6日に開幕。冬季は1924年に第1回大会が開催され、今回で25回目。4年に一度の夢舞台で過去に起きた様々な出来事を振り返る。2022年北京大会では、ノルディックスキー・ジャンプ女子のエースが、まさかの悪夢を見た。北京で採用された新種目のジャンプ混合団体。1回目に103メートルの会心のジャンプを見せた高梨沙羅だったが、スーツ規定違反でまさかの失格に。スーツの