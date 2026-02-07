ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪は7日、フリースタイルスキー女子スロープスタイル予選が行われたが、日本の22歳・近藤心音は欠場した。近藤は18歳で挑んだ前回北京五輪の公式練習で右足前十字靭帯断裂と半月板損傷を負い、まさかの欠場。競技人生最大の挫折を経て再起し、2大会連続の出場権を掴んだ。ところが、今大会も2日前の練習中に転倒し、救急搬送される事態に。状態が心配されていた。大会公式サイト