俳優・梶田拓希の『梶田拓希1st写真集 希耀』（KADOKAWA）が4月17日（金）に発売される。 【画像】梶田拓希の1st写真集『希耀』発売 ミュージカル『新テニスの王子様』、舞台『刀剣乱舞』、舞台『ジョーカー・ゲームⅢ』、『あんさんぶるスターズ！THE STAGE』など、大人気2.5次元舞台シリーズで活躍し、「SASUKE」2ndステージ進出の高い身体能力でも知られる俳優・梶田拓希