俳優・梶田拓希の『梶田拓希1st写真集 希耀』（KADOKAWA）が4月17日（金）に発売される。

【画像】梶田拓希の1st写真集『希耀』発売

ミュージカル『新テニスの王子様』、舞台『刀剣乱舞』、舞台『ジョーカー・ゲームⅢ』、『あんさんぶるスターズ！THE STAGE』など、大人気2.5次元舞台シリーズで活躍し、「SASUKE」2ndステージ進出の高い身体能力でも知られる俳優・梶田拓希。初の写真集タイトルは「希耀（きよう）」に決定した。

梶田の名前にも入っている「希」の字には、「希望」「めったにないほど優れている」という意味がある。「光り輝く」「光が遠くまで届く」という意味を持つ「耀」の字を合わせ、「唯一無二の希望として光り輝く存在」になるという決意を込めたタイトルとなった。

通常版・カドスト限定版の表紙カットも発表。爽やかな白のTシャツで柔らかな表情の通常版と、素肌にファーコートをまとい強い眼差しが印象的なカドスト限定版、異なる魅力の詰まった2種類となっている。発売直後の4月18日（土）・19日（日）には、大阪・発東京で本人登壇による発売記念イベントも開催される。

■梶田拓希プロフィール2002年5月17日生まれ、23歳。静岡県出身。181cm。2023年よりミュージカル『新テニスの王子様』The Third Stageで俳優活動を開始。その後『Dancing☆Starプリキュア』The Stage2、『ワールドトリガー the Stage』、舞台『刀剣乱舞』、舞台『ジョーカー・ゲームⅢ』、『あんさんぶるスターズ！THE STAGE』など人気2.5次元シリーズに多数出演。3月12日より「劇団『ドラマティカ』SPECIAL ACT」の公演を控える。

©KADOKAWA／写真：大石隼土

（文＝リアルサウンド ブック編集部）