第54回ローザンヌ国際バレエコンクールの本選が行われ、最終選考に進んだ伊藤里紗さん（左）と佐居勇星さん＝6日、スイス・ローザンヌ（共同）【ローザンヌ共同】第54回ローザンヌ国際バレエコンクールの本選が6日、スイス西部ローザンヌで行われ、同国北部チューリヒにバレエ留学中の伊藤里紗さん（17）＝名古屋市出身、米国在住の佐居勇星さん（15）の日本人2人が7日の最終選考に進んだ。最終選考には計21人が参加し、上位に