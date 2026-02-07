aespa（エスパ）のウィンターが、圧巻の美貌を披露し、ファンの視線を釘付けにしている。2月6日、ウィンターは自身のインスタグラムを更新。絵文字とともに、写真を投稿した。【写真】ウィンター、濡れた“スイムウェア姿”公開された写真の中で、ウィンターはヨットの上でリラックスしたひとときを過ごしている。純白のワンショルダートップスにレースのスカートを合わせたスタイリングでは、美しい肩のラインを大胆に露出。華奢