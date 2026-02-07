ラッパーでシンガーソングライターのちゃんみな（27）がバラエティー番組『世界の果てまでイッテQ』（日本テレビ系）に出演することを告知した。【動画】「神回確定！」フィンランドで氷水につかり、ガンバレルーヤたちと「sad song」を歌うちゃんみな番組放送に先立って番組SNSなどに投稿された告知動画では、「ちゃんみながフィンランド寒中水泳に挑戦！」 とちゃんみなさんがハンマーで雪原の氷を叩き割り、氷水の中にドボン。