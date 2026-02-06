Jリーグの「秋春制」移行に伴い生じる空白期間を使って2026年限定で開催される特別リーグが開幕します。サッカーJ2・モンテディオ山形は7日にアウェーで横浜FCとの開幕戦に臨みます。明治安田J2・J3百年構想リーグは、J2・J3合わせて40のクラブが参加する2026年限定の特別リーグです。10クラブずつ4つのグループに分かれてリーグ戦を行ったのち、それぞれのグループの同じ