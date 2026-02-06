『超かぐや姫！』劇場公開記念予告｜ 2月20日(金) より一週間限定劇場公開 配給：ツインエンジン Netflixで配信中のオリジナルアニメ映画「超かぐや姫!」が、2月20日より1週間限定で劇場公開決定。期間中には舞台挨拶などのイベントが行なわれるほか、入場者特典としてスタッフイラスト集が配布される。あわせて新予告も公開された。チケット料金は2,200円。2人で観ると一人あたり1,500円で鑑賞できるペア割も実施する。