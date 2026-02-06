株式分析をうたったウェブサイトをきっかけに、秋田市の50代の女性が現金470万円をだまし取られる詐欺被害に遭いました秋田臨港警察署の調べによりますと、秋田市に住む50代の女性は去年12月、インターネットで株について調べていたところ、株式分析をうたったウェブサイトを見つけてアクセスしました。そのサイト内で、「もっとお金を儲けたければLINEの友だち追加をお願いします」などの記載を見つけ、女性は日本人男性を