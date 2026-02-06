「『SHOGUN』では、殺陣や居合、乗馬といった特殊なアクションが要求されます。これまで本格的な時代劇の経験がなかった目黒さんは『僕を鍛え直してほしい』と時代劇のスペシャリストたちに志願し、日々研鑽を積んでいるようです」（『SHOGUN』制作関係者）Snow Manの目黒蓮（28）が、ディズニープラスで配信予定のドラマ『SHOGUN 将軍』シーズン2の撮影のため、カナダ・バンクーバーに飛び立った。同作の制作は今年1月からスター