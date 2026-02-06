タレントで歌手のきゃりーぱみゅぱみゅ（３３）の投稿が話題を呼んでいる。２日、自身のＸ（旧ツイッター）で「保育園落ちた」と明かすと、世間の子育てへの関心や本人のＸが４０９万人のフォロワーを抱えることもあり、この投稿は５日夜現在で１０００万表示を超えた。１月２６日には「お願い…保育園入れますように…！９日間連続ワンオペ」と嘆いていた。キャリーは１歳児を育てるママで、夫は俳優の葉山奨之（３０）。