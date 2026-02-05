オンライン記者会見で発言する被団協の田中熙巳代表委員＝5日日本原水爆被害者団体協議会（被団協）などは5日、米ロ間の核軍縮合意「新戦略兵器削減条約（新START）」失効についてオンラインで緊急記者会見を開いた。代表委員の田中熙巳さん（93）は、核廃絶など被爆者が訴えてきたことが「人類の問題になっていない」と憤り、このままでは「そう遠くない将来に核戦争で破滅に行くだろうと予感する」と危機感をあらわにした。