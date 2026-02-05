三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループは軟調推移。４日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算を発表した。純利益は前年同期比３．７％増の１兆８１３５億８００万円となった。４～１２月期として過去最高益を更新し、通期計画に対する進捗率は８６％に上った。政策金利の引き上げが金融機関の業績に追い風となるなか、前年の債券ポートフォリオの組み替えによる収益改善効果